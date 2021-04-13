شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستعد لامتحانات أبريل لصفوف النقل و«الأول والثاني» الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات إبريل لصفوف النقل، وكذلك الصفان الأول والثانى الثانوى والامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.

ومن المقرر وفقا للخريطة الزمنية المعدلة للعام الدراسي الحالي عقد امتحان إبريل لطلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية كإحدى طرق تقييم الطلاب خلال العام الدراسى الاستثنائى بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعقد امتحان شهر إبريل المجمع للصف الرابع الابتدائى يوم 15 إبريل الجارى، وامتحان الصف السادس الابتدائى يوم 27 إبريل الجارى، ويعقد امتحان الصف الخامس الابتدائى يوم 26 إبريل الجارى، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يعقد امتحان شهر إبريل للصف الأول الإعدادى يوم 25 إبريل، والصف الثانى الإعدادى يوم 26 إبريل، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الورقية المجمعة للصفين الأول والثاني الثانوي من 26 إبريل حتى 28 إبريل، وكذلك تعقد الامتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة في الفترة من 18 إبريل وحتى 22 إبريل 2021.

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قرار العودة لعقد الامتحانات ورقيا لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال امتحان شهرى إبريل ومايو لا علاقة له بوجود أزمة أو عيب في التكنولوجيا لدى الوزارة.

وأكد أن الهدف من هذا القرار كان عدم السماح بتكرار التجاوزات التي مارسها بعض الطلاب للتحايل والغش خلال حل الامتحان، وأوضح أن الوزارة أعلنت المقررات التي ستدخل في امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى المقرر عقدها في إبريل ومايو، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتمكن من عقد امتحان كل مادة في يوم منفصل لعدم إطالة جدول الامتحان 15 يوما. وأشار إلى أن عدد أيام امتحان كل شهر من شهرى إبريل ومايو هي 3 أيام فقط، سيمتحن خلالها الطالب في كل المواد في امتحانات مجمعة كل يوم مجموعة من المواد، ومدة الامتحان ساعتان أو ساعة ونصف الساعة، وهو نوع من التقييم المناسب للظروف الحالية.

وشدد على أن امتحانات إبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون أسئلتها اختيارا من متعدد، وستتيح الوزارة نماذج امتحانية استرشادية قبل موعد الامتحان لتعريف الطالب بشكل هذه الامتحانات المجمعة.

وأعلن أن نظام الأسئلة لن يتغير في امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وستقيس درجات الفهم، ومتوسط درجات امتحانى إبريل ومايو هو الذي سينحج على أساسه الطالب.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات رسمية جديدة لمديرى التطوير التكنولوجى بمديريات التربية والتعليم بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال إبريل ومايو ويونيو 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على المختصين بالمدارس الثانوى العام، والتى تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، عدم غلق الأجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفنى بشركة أي سيرف مع إبلاغ الأعطال والمشكلات.

كما أرسلت وزارة التربية خطابا موقعا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لجميع المديريات التعليمية، أكد خلاله ضرورة تنفيذ قراراته الأخيرة بخصوص امتحانات الثانوية العامة التجريبية، في أيام 18 و20 و22 إبريل لقياس كفاءة أجهزة التابلت، وعمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات، وإجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وسيكون امتحان إبريل تجريبيا بالتابلت في اللجان.