شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول أتوبيس نقل عام كهربائي في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء بنطاق المحافظة، حيث يجرى تشغيله تجريبيًا على خط «الجونة- الدهار» للتعرف على مدى نجاح التجربة في المحافظة الساحلية، ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير أسطول النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء أمام ديوان عام المحافظة، حيث استمع لشرح تفصيلى عن كل الجوانب المتعلقة بالأتوبيس الذكي وإمكانية تطبيقه في بعض الأماكن بنطاق المحافظة.

وقال المهندس إيهاب القصيري، مسؤول شركة «جو باص» التي تتولى تشغيل الخط، إن هذا الأتوبيس طوله يبلغ 12 مترًا، وبه 49 كرسيًا، وسعته حوالى 80 فردًا، وسرعته 77 كيلومترًا في الساعة، حفاظًا على كفاءة البطارية والشحن، حيث يضم 11 بطارية شحن «2 أساسيين، و9 احتياطي»، ويعمل شحن البطارية حتى 400 كيلومتر.