شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين وأبنائهم.. مياه سوهاج تطلق مسابقة دينية لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سوهاج – السيد أبوعلى:

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مسابقة دينية فى حفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وقال أن المشاركين يتسابقون فى حفظ ربع ونصف القرآن الكريم، وثلاثة أرباع القرآن، والقرآن الكريم كاملاً ، على أن يتم تكريم الفائزين بالمسابقة فى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأشار بدرى، إلى قيام الشركة بإطلاق مسابقة دينية ألكترونية بالجروب الخاص بالشركة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والتى تضم معلومات دينية عامة تهدف إلى تنمية معلومات العاملين.