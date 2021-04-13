شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشاكل المياه في «أكتوبر الجديدة» بمشروعين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التشغيل التجريبى لمشروعى محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة ٢٠ ألف متر مكعب، لتغذية المنطقة بجانب المنطقة الصناعية والميناء الجاف بمنطقة الـ800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، والتى تساهم في حل مشاكل المياه بالمنطقة.

وقال الجزار، في تصريحات صحفية، إن المشروعين يسهمان في انتظام ضغوط مياه الشرب وزيادتها للمستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الـ800 فدان، لافتًا إلى المنطقة تضم ما يقرب من ٤٧ ألف وحدة سكنية بسكن كل المصريين «منخفضى ومتوسطى الدخل»، بجانب مناطق مشروع ابنى بيتك.

وقام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز والمشروعات. وبدأ مسؤولو الإسكان جولتهم بتفقد مشروع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ ألف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلى وضخ المياه لمنطقة الـ٨٠٠ فدان، إضافة إلى المنطقة الصناعية والميناء الجاف.

وتابع مسؤولو الوزارة الأعمال الجارية بالطريق الستينى شرق الواحة، الذي يبلغ طوله 3.4 كيلومتر، بتكلفة تصل إلى ٦٧ مليون جنيه، وتفقدوا أعمال رصف طريق شمال المطار المؤدى لمشروعات إسكان «سكن كل المصريين» والمنطقة الصناعية والميناء الجاف. وأشاد مسؤولو الوزارة بحجم الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المدينة، مطالبين باستمرار وتيرة العمل خلال شهر رمضان للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.