شكرا لقرائتكم خبر عن «احسبيها صح».. ندوات لـ«تنظيم الأسرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى بهدف رفع وعى الأسر تجاه الصحة الإنجابية، خاصة بالقرى والعمل على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن المحافظة أطلقت مبادرة تحت شعار «خلفتك مسؤوليتك- احسبيها صح»، ومن خلالها تم إعداد خطة تستهدف زيارات ميدانية للمراكز والمدن وتنظيم سلسلة ندوات توعوية للأهالى لمعالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقيق السيطرة على النمو السكانى. وقالت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الوحدة، إن المبادرة استهدفت خلال الفترة من 14 مارس الماضى وحتى 11 إبريل الجارى زيارات ميدانية أسبوعية، وعقدت ندوات تنموية شاملة «تثقيفية وصحية وتوعوية» بحوالى ١١ قرية بمراكز الصف وأطفيح ومنشأة القناطر والواحات البحرية كمرحلة أولى.

وأشارت إلى أن الندوات شملت قرى «صول ومسجد موسى ونزلة ترجم وبنى صالح والبرمبل بأطفيح والأخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبرى والشرفاء والعطيات بالصف وقرية المناشى بمركز ومدينة منشأة القناطر والزبو بمركز الواحات ومدينة الباويطى وذلك للتوعية بالآثار السلبية والعواقب الوخيمة الناتجة عن الزواج المبكر وختان الإناث».

وشهدت المبادرات تقديم بعض المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى أن مديرية الشؤون الصحية قامت بتوفير سيارات مجهزة بكافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.