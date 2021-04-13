شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة أخميم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، معرض «أهلا رمضان» بمدينة أخميم، بجوار مقر الوحدة المحلية لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة بنسبة 25% طوال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة معارض «أهلا رمضان» بجميع المراكز والمدن والقرى.

حضر الإفتتاح اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، وحسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على توفير المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع والمواد الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، موجها بالمتابعة المستمرة لجميع المعارض المقامة، والتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة، وضمان جودة السلع المعروضة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم تجهيز معرض «أهلا رمضان» بجانب مقر الوحدة المحلية بأخميم، ويضم المعرض 8 عارضين وجناح لعرض منتجات القوات المسلحة، وشملت المعروضات «لحوم بأنواعها، وجميع أنواع البقالة، ومنتجات مشروعات المحافظة، وملابس جاهزة».