شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى بالمجالس الإقليمية للأحوال الشخصية بمصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، للمجالس الإقليمية للأحوال الشخصية بمصر وأفريقيا، وهى:

- القاهرة وأفريقيا برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ (اعتذر بسبب الظروف الصحية).

- الإسكندرية وبحرى برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

- الصعيد برئاسة نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

وحضر الاجتماع أعضاء كل مجلس من الآباء الكهنة والمحامين والطبيبات

كما شارك في الاجتماع ثلاثة من الآباء الأساقفة الذين سيتولون مسؤولية هذه المجالس فى دورته الثالثة، والتي من المقرر أن تبدأ في يوليو 2021، لمدة ثلاث سنوات، وهم: أصحاب النيافة:

- الأنبا غبريال أسقف بني سويف، للصعيد.

- الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، للإسكندرية وبحري.

- الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا.

واستعرض قداسة البابا مع الحاضرين أعمال المجالس خلال الدورة الحالية، وأهم التحديات والمشكلات التي واجهتهم، وقدموا بعض الخبرات العملية، حيث قامت المجالس الإقليمية الثلاثة بدراسة حوالى خمسة آلاف ملف من ملفات الأحوال الشخصية خلال الدورة الحالية، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدة توصيات سيتم تطبيقها فيما هو قادم.

وتوجد ثلاثة مجالس إقليمية أخرى للأحوال الشخصية خارج مصر، في كلٍ من أمريكا وأوروبا وأستراليا، وسيتم عقد لقاء تنسيقي لها قريبًا.