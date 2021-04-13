شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزى : نعيش زمن الشاكوش و الهبوط بعد عبد الحليم و ام كلثوم و فيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى مفيد فوزى ان ذكرياته مع الراحل عبد الحليم حافظ كثيرة ولا يمكن نسيانها ، ومنه أنه قام بتغيير كلمتين من اغنية قارئة الفنجان لانه كان معترض علي الكلمتين ، و يرى انها غير مناسبة ولا تليق بذوق مستمعيه، ووافق نزار قباني على ذلك بعد مشاورات قائلا : انا عشت مع حليم وام كلثوم واغانى فيروز ولكن الآن نعيش في زمن شاكوش وهبوط "

واضاف فوزى فى برنامج الوش الثانى مع شوبير على اذاعة اون سبورت اف ام ان حليم دخل بيت جمال عبد الناصر من شبابيك اولاده حيث كان يلعب معهم الكرة مثل خالد عبد الناصر .