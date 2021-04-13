شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزى : نعيش زمن الشاكوش و الهبوط بعد عبد الحليم و ام كلثوم و فيروز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى مفيد فوزى ان ذكرياته مع الراحل عبد الحليم حافظ كثيرة ولا يمكن نسيانها ، ومنه أنه قام بتغيير كلمتين من اغنية قارئة الفنجان لانه كان معترض علي الكلمتين ، و يرى انها غير مناسبة ولا تليق بذوق مستمعيه، ووافق نزار قباني على ذلك بعد مشاورات قائلا : انا عشت مع حليم وام كلثوم واغانى فيروز ولكن الآن نعيش في زمن شاكوش وهبوط "
واضاف فوزى فى برنامج الوش الثانى مع شوبير على اذاعة اون سبورت اف ام ان حليم دخل بيت جمال عبد الناصر من شبابيك اولاده حيث كان يلعب معهم الكرة مثل خالد عبد الناصر .
وكشف مفيد فوزى أنه كان هناك غيرة بين عبدالحليم واسماعيل شبانة لكنها مخبؤة بين الضلوع ، فصوت اسماعيل فيه ثراء اكثر وعبدالحليم شجن اكثر.
وعن علاقة العندليب وهانى شاكر قال فوزى أن عبدالحليم لم يكن يخاف من صوت هانى شاكر ، بل كان يقول أن صوته نفس نوعية " قماش الشجن " ، وكان يغضب عندما أقرانه مع أحد حتى خاضمنى لمدة اسبوعين لأنى كتبت مقال " من سفينة نوح الى برج عبدالحليم " لانه غضب انى قارنت بينه وبين محمد نوح ، ووصفت نوح انه ليس مطربا بل ممثل وحول هذا الى هتاف " ،
كما أن العندليب خاصمنى لمدة شهر بسبب مقال أخر " عبد الحليم يغنى نيابة عن نفسه "