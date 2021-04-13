شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلة إلى مركز الأرض".. أول رواية عالمية بطريقة الكوميكس تصدرها الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، أول رواية من الأدب العالمي بطريقة الكوميكس، حيث تعتبررحلة إلى مركز الأرض هى أول رواية تقوم وزارة الأوقاف بتحويلها إلى عمل للشباب بطريقة "كوميكس".

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قدم للرواية بالمقدمة التالية :"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين وبعد :فقد اتخذنا في هذه السلسلة الرائعة الهادفة الممتعة "رؤية للنشء" من التنوع الثقافي والمعرفي والمهاري والفني خطًّا واضحًا ، قصد إشباع الميول المختلفة للناشئة في الإقبال على القراءة ، فتناولنا في بعض أعدادها تقديم بعض كتب الكبار في أسلوب سهل ميسر للناشئة ، وتناولنا في بعضها جانبًا من حقائق الكون وأسراره ، وفي بعضٍ آخرَ جانبًا من الخيال العلمي المنضبط ، وأخرجنا بعض أعدادها بطريقة "الكوميكس" ، وجار إخراج بعض الأعداد بطريقة الأشعار المصورة ، لتُنَاسِبَ ميول أصحاب الذوق الأدبي إنشاءً أو حفظًا أو إلقاءً.

وفي هذا الإصدار نقدم أنموذجًا رائعًا أكثر حرفية وفنية ، لما يتطلبه من جهد وقدرات خاصة، وهو تحويل واحدة من أشهر الروايات العالمية إلى كتاب للناشئة بطريقة "الكوميكس" المحببة إليهم ، فتحية للأستاذ محمد عبد الحافظ ناصر الذي قام بكتابة سيناريو هذا العدد وللدكتور ناصر حامد الذي قام برسوماته، على ما بذلا من جهدٍ يذكر فيشكر، سواء في كتابة السيناريو أم في الرسوم المعبرة عنه.