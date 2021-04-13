شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توجيهات رئاسية بتكامل تطوير نظم الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "توجيهات رئاسية بتكامل تطوير نظم الرى الحديث.. الرئيس يتابع منظومة إدارة مياه الرى بالأراضى الزراعية مع مدبولى وعدد من الوزراء.. الرئيس السيسى يطلع على منظومة الرى الذكى ويشدد على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة فى متناول الفلاحين.

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المسحراتى.. رمضانك مختلف على صفحات «الخليج 365»

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