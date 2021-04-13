شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يكرم سائقا أوقف قطارا لمرور جنازة فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، مصطفى أحمد بدوى، قائد قطار، لتكريمه نظير قيامه بلفته إنسانية أثناء قيادته قطار 776 القاهرة / سوهاج خلال الأسبوع الأول من أبريل الجارى، تمثلت في الوقوف لحين مرور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجع الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح بمركز المراغة بسوهاج للدفن بالمقابر.

وأثناء اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن حرصه على تكريم النماذج المشرفة التى تُعلى دائما قيمة أساسية تتمثل في خدمة الراكب والحفاظ على حياة المواطن أثناء تأدية العمل، مع الالتزام الكامل بلوائح التشغيل المنظمة للعمل داخل الهيئة.

كما أكد المهندس أشرف رسلان، على أن الهيئة مليئة بالنماذج المماثلة، والتى لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم خدمة تليق بالمواطن وتلبي كافة احتياجاته.

وفي نهاية اللقاء، حرص رئيس الهيئة على تقديم شهادة تقدير ومكافاة مالية والتقاط الصور التذكارية مع السيد قائد القطار.