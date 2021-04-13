حازم إمام يقترح إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المقترح الذي طالب فيه إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب، لا يعني الإعفاء الكامل منها.

وأكد إمام في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المقترح الذي تقدم به هدفه إنقاذ الأندية الشعبية من المشكلات المالية التي تهدد مسيرتها في استكمال دورها المجتمعي، لافتا إلى أن تلك الأندية تواجه أعباء مالية كبيرة.

وأشار إلى ان إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب، هو إعفاء بشريحة معينة بحيث تكون بقيمة أقل من قيمة الضرائب التي تدفعها اندية المؤسسات مؤكدا ان الدور الذي تقوم به الأندية الشعبية كبير والعائد على الدولة سيكون أكبر من أي أموال تحصل من الضرائب.

لفت إلى أن عددا كبيرا من الأندية الشعبية في "دوامة" كبيرة بسبب الأزمات المالية التي تواجهم، وهو ما يتطلب البحث عن حلول خارج الصندوق لإنقاذها قبل تعرضها للانهيار.

وتابع "إمام" أن فكرة إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب هو إعفاء شريحة معينة بحيث تكون بقيمة أقل من قيمة الضرائب التي تدفعها أندية المؤسسات، مشيرًا إلى أن الدور الذي تقوم به الأندية الشعبية كبير والعائد على الدولة سيكون أكبر من أي أموال تحصل من الضرائب.

كان النائب حازم إمام أكد خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس الإثنين، أن ذلك المقترح ليس جديدًا، حيث أصدر البرلمان الإسباني في وقت سابق تشريع يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها على باقي الأندية الشعبية الأخرى مثل خيتافي وغيرها.