حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في الهيروين والحشيش بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة العامة بحبس 5 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاتجار في الهيروين والحشيش بالمقطم والتجمع الأول.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني-الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة المقطم –التجمع الأول بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم، وضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية ؛ حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض.

كما تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون– كمية من مخدرالآيس– عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.