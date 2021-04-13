الشرطة تطارد مروجي "مخدر الموت" في شوارع بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

مكافحة المخدرات رصدت نشاط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطهما الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرورمسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدرات الهيروين والشادو والبودر، مبلغ مالي، هاتفى محمول وسلاح أبيض.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.