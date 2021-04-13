"خنقوها وولعوا في الشقة.. القبض على المتهمين بقتل مُسنة بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، في القبض المتهمين بخنق مسنة وإشعال النيران بشقتها.

تفاصيل الواقعة تعود لبلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون.

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وبالفحص تم العثور على جثة مسنة متفحمة داخل الشقة تقيم بفردها.

وكشفت المعاينة الأولية وتحريات البحث الجنائي وجود شبة جنائية في الواقعة، ومن خلال التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بقصد السرقة، وباستهدافهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم تسللوا للشقة بحثا عن الأموال وأثناء ذلك استيقظت المجني عليها من نومها فقاموا بخنقها خوفاً من افتضاح أمرهم ثم أشعلوا النيران في الشقة لإخفاء جريمتهم.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.