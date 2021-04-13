أضرموا النار في جثتها.. ضبط 4 متهمين بقتل مُسنة في الزيتون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أقدم 4 متهمين على إحراق سيدة مٌسنة بعد تقييدها إلى كرسي داخل منزلها في الزيتون بغرض سرقة أموالها.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم تقطنها سيدة مسنة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

وتبين عقب الفحص وجود سيدة مسنة متفحمة بالكامل على كرسي بالشقة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفية عمرها 84 سنة، وتقيم بمفردها داخل الشقة.

ودلت التحريات على أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص بينهم حلاق، حيث دخلوا الشقة وقاموا بتوثيقها في كرسي بحبل وخنقها حتى توفيت لسرقتها ولكنهم لم يجدوا سوى مبلغ بسيط.

وأضافت التحريات أن المتهمين سكبوا البنزين على جثة الضحية وأضرموا فيها النيران لإخفاء معالم جريمتهم، وتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة.

وصرحت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، والاستعلام عن ذويها لتسليمهم جثمانها.