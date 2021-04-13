بعد ملاحقتهم من التجمع للمقطم.. مكتب المكافحة يضبط عصابتين لتجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيلين عصابين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقتي المقطم والتجمع الأول.

كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة المقطم –التجمع الأول بالقاهرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهما، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض.

كما تم ضبط عاطل أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون– كمية من مخدرالآيس– عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتفان محمول، وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى تحري المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.