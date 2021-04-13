شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أذان المغرب في جميع المدن المصرية اليوم الثلاثاء 13 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت معدلات البحث علي موقع جوجل عن موعد أذان المغرب بهدف البحث عن موعد إفطار أول يوم رمضان 2021، وكذلك مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 إبريل 2021 .

وعرضت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب عبر موقعها على شبكة الانترنت لأداء صلاة المغرب، كما عرضت موعد أذات العشاء لذلك اليوم.

ونقدم فيما يلي موعد أذان المغرب فى جميع المدن المصرية، وكذلك موعد أذان العشاء فى أول أيام شهر رمضان الكريم عن أول يوم شهر رمضان الكريم.

وعرض موقع دار الافتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية المختلفة عن اليوم الثلاثاء 13 إبريل 2021.

مواعيد أذان المغرب والعشاء أول أيام شهر رمضان 2021

المدينة موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القـاهـرة 06:21 م 07:42 م الأسكندرية 06:27 م 07:49 م طنطــا 06:23 م 07:44 م المنصورة 06:21 م 07:43 م الزقـازيق 06:21 م 07:42 م أسيــوط 06:19 م 07:37 م سـوهاج 06:16 م 07:34 م بنى سويف 06:21 م 07:40 م المنـيـا 06:21 م 07:40 م قـــنا 06:12 م 07:29 م أســوان 06:09 م 07:25 م مطـروح 06:38 م 08:00 م الغردقـة 06:08 م 07:26 م الخارجـة 06:21 م 07:38 م الإسماعيلية 06:18 م 07:39 م دميـاط 06:20 م 07:42 م السـلوم 06:47 م 08:09 م نويـبع 06:07 م 07:26 م حلايــب 05:53 م 07:07 م شرم الشيخ 06:07 م 07:25 م الفـيــوم 06:22 م 07:42 م 06-أكتوبر 06:22 م 07:43 م كفر الشيخ 06:23 م 07:45 م الحامول 06:23 م 07:44 م بلطيم 06:23 م 07:45 م طابا 06:08 م 07:28 م راس سدر 06:15 م 07:35 م الطور 06:10 م 07:29 م دهب 06:07 م 07:26 م ابوزنيمة 06:13 م 07:32 م راس غارب 06:11 م 07:30 م القصير 06:05 م 07:22 م برنيس 05:59 م 07:14 م سفاجة 06:07 م 07:25 م مرسى علم 06:02 م 07:18 م شلاتين 05:58 م 07:13 م سيدى برانى 06:44 م 08:06 م الضبعة 06:33 م 07:55 م العلمين 06:31 م 07:52 م واحة سيوة 06:43 م 08:03 م موط (الداخلة ) 06:26 م 07:43 م الفرافرة 06:31 م 07:49 م البويطى 06:29 م 07:48 م باريس 06:19 م 07:35 م المحلة الكبرى 06:23 م 07:45 م الحمام 06:23 م 07:44 م نجع حمادى 06:14 م 07:31 م بورسعيـد 06:18 م 07:40 م السـويس 06:16 م 07:36 م العريـش 06:12 م 07:33 م الطور 06:10 م 07:29 م دمنـهـور 06:25 م 07:47 م ادفو 06:10 م 07:27 م اسنا 06:12 م 07:28 م الأقصر 06:12 م 07:28 م القاهرة الجديدة 06:20 م 07:41 م توشكى 06:14 م 07:29 م الدلنجات 06:25 م 07:46 م كاترين 06:09 م 07:28 م السادات 06:24 م 07:45 م الصالحية الجديدة 06:20 م 07:41 م العاشر من رمضان 06:19 م 07:40 م العاصمة الادارية الجديدة 06:20 م 07:40 م العبور 06:20 م 07:41 م الفشن الجديدة 06:21 م 07:41 م المنصورة الجديدة 06:24 م 07:46 م النوبارية الجديدة 06:19 م 07:40 م بدر 06:28 م 07:49 م بنى مزار الجديدة 06:14 م 07:33 م بورسعيد الجديدة سلام 06:15 م 07:37 م بئر العبد الجديدة 06:21 م 07:42 م توشكى الجديدة 06:15 م 07:30 م حدائق العاصمة 06:16 م 07:37 م رشيد الجديدة 06:11 م 07:32 م رفح الجديدة 06:24 م 07:46 م سفنكس الجديدة 06:20 م 07:40 م شرق العوينات 06:09 م 07:23 م غرب النوبارية 06:18 م 07:39 م

وقال الدكتور شوقي علما مفتي الديار المصرية أن شهر رمضان له خصوصية عن سائر شهور السنة، وهو موسم للطاعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجل قدوم رمضان ويدعو الله: «اللهم بلغنا رمضان» لاستعجال الطاعة.

وأشار إلي وجود الكثير من المعاني المستفادة من شهر رمضان ومنها التدريب على الصبر، وأن سبحانه وتعالى بشر بأن الصبر جزاؤه الجنة.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن فضائل الصيام كثيرة ويصعب حصرها وفضل الله واسع وكرمه عميم، وأن للصائمين منزلة كبيرة في الآخرة، وبفضل الله يدخلون الجنة من باب الريان المخصص للصائمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يُقال: أين الصائمون؟ فيقومون فإذا دخلوا أغلق».

وقال فضيلة المفتي عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وعلينا في رمضان أن نُغيِّر من سلوكياتنا وأفعالنا السيئة إلى الأعمال الحسنة والإيجابية والتوبة عن الأفعال التي لا يرضاها الله والتهيؤ ظاهرًا وباطنًا لإحياء الشهر الكريم بإخلاص النية لله تعالى والعزم على اغتنام أوقاته بالعبادة والاجتهاد فيه بالأعمال الصالحات.

وقال فضيلة مفتي الجمهورية النظر إنه لا مانع شرعًا من أداء صلاة التراويح في المنزل؛ بنية تجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مناشدًا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضًأ: