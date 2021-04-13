شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة تراويح.. حضور إجباري لـ«الإجراءات الاحترازية».. والتزام واسع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى ملايين المصلين على مستوى الجمهورية صلاة التراويح في أولى ليالى شهر رمضان المبارك مساء أمس الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام تام بالإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة التراويح.

وأكدت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية أن المساجد قد قامت بأداء صلاة التراويح وفق خطة وزارة الأوقاف المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، وأظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا.

كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا في غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسؤولة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تثق في وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى في كل الأماكن، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأنه علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية للحفاظ على حياتنا، فمن يحب بيوت الله (عز وجل) عليه أن يلتزم بإجراءات التباعد، بالكمامة والمصلى الشخصى، وأن نأخذ بأيدى بعضنا ومن حولنا، وننصح من يغفل عن هذه الإجراءات بأنك إذا كنت سببًا في إغلاق بيت من بيوت الله (عز وجل) فكيف تلقى الله (عز وجل)؟، كما أكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب شرعى وصحى، حتى تبقى بيوت الله (عز وجل) مفتوحة للجميع دون مخالفات.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات له أمس: إنه على الرغم من كل الظروف التي يمر بها العالم من اتباع الإجراءات الاحترازية، فما زال فضل الله علينا عظيمًا وواسعًا، فلم يمنعك أحد من الصيام، وبيوت الله (عز وجل) عامرة مفتوحة، لم يمنعك أحد من القيام بالضوابط التي أعلنتها الدولة، أو بالقيام في بيتك، ففى البيوت متسع، وأداء الإنسان للنوافل في بيته أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء.