شكرا لقرائتكم خبر عن زينة ومجسمات واحتفالات بـ«رمضان» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المواطنون في المحافظات أول أيام شهر رمضان بالفرحة وتزيين الشوارع بالفوانيس والزينة ومجسمات مدافع الإفطار، وحرص الآلاف على أداء صلاة تراويح لأولى ليالى رمضان في المساجد وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا.

في الإسكندرية، تم تزيين الشوارع بزينة رمضان والفوانيس وعناقيد الكريستال المضيئة ومجسمات من مدافع الإفطار وقام عدد من الأهالى بدهان واجهات المنازل خاصة في الأحياء الشعبية وصمموا رسومات لشخصيات رمضانية ومجسمات لها، ووضعوا مجسما لمدفع يحمل علم مصر.

وأدى المصلون بمسجد المرسى أبوالعباس صلاة تراويح أولى ليالى رمضان أمس الأول، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقاً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن الجميع كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية حيث تمت مراعاة التباعد الاجتماعى «مسافة الأمان»، بين المصلين فضلاً عن اصطحاب مصلية خاصة بكل مصل، وارتداء الكمامات للوقاية من كورونا.

وشهدت محال بيع منتجات الألبان وعربات الفول في الإسكندرية إقبالا كبيرا مساء أمس الأول تزامنا مع سحور أول أيام شهر رمضان، حيث حرص المواطنون على شراء وجبات السحور منتصف الليل.

وفى الفيوم، أدى المئات من المصلين بمساجد المحافظة صلاة التراويح، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأدى الدكتور حسنى أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف صلاة العشاء والتراويح بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، وحرص إمام المسجد الشيخ جمعه عبدالفتاح على أداء الصلاة خلال نصف ساعة طبقا لخطة «الأوقاف». وأكد «حبيب» أن جميع مساجد المحافظة التزمت بالتعليمات، ولم تحدث أي شكوى أو مخالفة داخل أي مسجد.

وفى بنى سويف، أكد صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، تكثيف أعمال التعقيم داخل مساجد المحافظة مع حلول شهر رمضان تنفيذا لتوجيهات الوزارة، مشيرًا إلى أن حملات التعقيم لم تتوقف منذ فتح المساجد إلا أنه تم التوجيه على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد على مدار الصلوات الخمس يوميًا.

زينة رمضان ومجسم للمدفع

وفى القليوبية، أعلنت مديرية الأوقاف أنه لم يتم رصد أي مخالفات في صلاة التراويح في المساجد وقال صفوت أبوالسعود، وكيل «الوزارة» بالمحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته وتضم جميع مديرى الإدارات للإشراف على انضباط المساجد والتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وانتظام الأئمة والعمال بمساجدهم خلال أداء صلاة التراويح مؤكدا أنه تلاحظ حضور مكثف من المصلين وسط انضباط منهم بالإجراءات الاحترازية ولا توجد مخالفات في اليوم الأول من التراويح.

وفى المنيا، شهدت المساجد إقبالا كبيرا من المواطنين لأداء صلاة التراويح، بعد مرور عام على توقفها بسبب وباء كورونا رمضان الماضى، وحرص المصلون على ارتداء الكمامات واصطحاب المصلى الخاص بهم.

وقال سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه تم فتح جميع المساجد لاستقبال المصلين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، محذرا من التهاون، وغلق المساجد المخالفة للإجراءات الوقائية، مؤكدا الالتزام بالمواعيد المحددة لصلاة التراويح ما لا تزيد على 30 دقيقة.

وفى الشرقية، افتتح المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة الزقازيق. وقال المحافظ إن المعرض يضم 45 باكية تحتوى على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة و«أمان» المنتشرة بنطاق المحافظة، للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً.