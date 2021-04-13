شكرا لقرائتكم خبر عن دليل الظمآن في دعاء أول يوم رمضان .. و أدعية 30 يوم من رمضان مكتوبة ومسموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث ملايين المسلمين في مصر والعالم الإسلامي عبر محركات البحث عن دعاء اول يوم رمضان 2021 مع حلول شهر رمضان هذا العام، كما يبحثون عن أدعية 30 يوم رمضان مكتوبة ومسموعة .

لا شك أن استقبال دعاء اليوم الأول في رمضان 2021 بعد استطلاع هلال رمضان 2021 أفضل ما يجب أن يحرص عليه المسلمون في شهر رمضان.

دعاء أول ليلة في شهر رمضان 2021

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصادقين وقيامي فيه قيام القانتين ونبهني فيه عن نومة الغافلين واغفر لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

دعاء اليوم الأول من رمضان

دعاء اليوم الأول من رمضان

دعاء 1 رمضان

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصادقين، وقيامي فيه قيام القانتين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واغفر لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

دعاء اليوم الثاني من رمضان

دعاء 2 رمضان

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء اليوم الثالث من رمضان

دعاء 3 رمضان

اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

دعاء اليوم الرابع من رمضان

دعاء 4 رمضان

اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين.

دعاء اليوم الخامس من رمضان

دعاء 5 رمضان

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

دعاء اليوم السادس من رمضان

دعاء 6 رمضان

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.

دعاء اليوم السابع من رمضان

دعاء 7 رمضان

اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

دعاء اليوم الثامن من رمضان

دعاء 7 رمضان

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام، بطولك يا ملجأ الآملين.

دعاء اليوم التاسع من رمضان

دعاء 9 رمضان

اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين.

دعاء اليوم العاشر من رمضان

دعاء 10 رمضان

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

دعاء 11 رمضان

اللهم حبب إلى فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان، وحرم على فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

دعاء 12 رمضان

اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

دعاء 13 رمضان

اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

دعاء 14 رمضان

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان

دعاء 15 رمضان

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

دعاء 16 رمضان

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين.

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان

دعاء 17 رمضان

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان

دعاء 18 رمضان

اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان

دعاء 19 رمضان

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هاديا إلى الحق المبين.

دعاء اليوم العشرين من رمضان

دعاء 20 رمضان

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان

دعاء 21 رمضان

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه على سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان

دعاء 22 رمضان

اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل على فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان

دعاء 23 رمضان

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين.

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان

دعاء 24 رمضان

اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك، يا جواد السائلين.

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان

دعاء 25 رمضان

اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان

دعاء 26 رمضان

اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا أسمع السامعين.

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان

دعاء 27 رمضان

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين.

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

دعاء 28 رمضان

اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.

دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان

دعاء 29 رمضان

اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيما بعباده المؤمنين.

دعاء اليوم الثلاثين من رمضان

دعاء 30 رمضان

دعاء اليوم الأخير من رمضان

اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.