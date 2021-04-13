شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام رمضان في الشرقية.. ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع ألبان ومخبز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع أول أيام شهر رمضان المبارك، قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن الحسينية وفاقوس، يرافقه فريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالحسينية وفاقوس.

بدأت الحملة بالمرور على المنشآت الغذائية بالحسينية، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان ومخبز بلدية، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام ٦ طن و٧٥٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن «ملح ومخلل»، حيث تم ضبط ٣ طن و٤٠٠ كجم لسوء التخزين، وإعدام ٣ طن و٣٥٠ كجم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٤ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الحسينية.

كما قام وكيل الوزارة يرافقه مدير الإدارة الصحية بفاقوس وفريق مراقبة الأغذية، بالمرور على المنشآت الغذائية بفاقوس، تم خلالها ضبط ٢ مخزن للمواد الغذائية بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويوجد بداخله حشرات زاحفة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقهما لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط أكثر من ٣٢ طن أغذية مخالفة لسوء التخزين، عبارة عن ٢١ طن ٩٦٠ كجم أرز، وعدد ٥٢٢ زجاجة خل، بوزن ٤٦٩ لتر، ١٠ طن و٢٠٠ كجم مكرونة، وتم سحب ٣ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة فاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية على الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.