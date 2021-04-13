شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال رمضان" يزين سماء مصر والوطن العربى الللية ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزين هلال شهر رمضان المبارك سماء مصر والوطن العربى، وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 والانتقال نحو بداية الليل، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب، وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسيلاحظ الراصد أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم الاإنين 12 أبريل عند الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت السعودية (02:31 صباحاً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وأوضح التقرير أنه يوماً بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو فى طريقة نحو مرحلة التربيع الأول ، وسوف يكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية فى ليالي رمضان وهى المريخ والمشترى وزحل إلى جانب عدة نجوم براقة.