شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتكامل تطوير نظم الرى الحديث مع مشروعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على جهود إنشاء منظومة الرى الذكى التي تعد من أحدث تقنيات الرى الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائداً متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعي، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

ووجه الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون فى متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يطلع على منظومة الرى الذكى ويوجه بتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للفلاحين.. ويشدد على تكامل تطوير نظم الرى مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الرى وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات الفرعية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على جهود إنشاء منظومة الرى الذكى التي تعد من أحدث تقنيات الرى الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائداً متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعي، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

ووجه الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون فى متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.

كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الرى الحديث من مختلف جوانبها، والتى تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد.

ووجه الرئيس، بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

كما وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الرى الحديث والذكى.

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

فلكيا.. رمضان 30 يوما والخميس 13 مايو عيد الفطر وصلاته بالقاهرة 5:28

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن عدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون أخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان، وهو أطول أيام الشهر المعظم من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و 35 دقيقة .

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو ( يوم الرؤية ) .

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ، نواكشوط بموريتانيا ، ومراكش وفاس بالمغرب .

إيقاف الشيخ عبد الفتاح الطاروطى لمخالفته الإجراءات الاحترازية بصلاة التراويح

قررت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، وعضوية كلٍّ من الشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة لشئون الرقابة والتفتيش، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والدكتور أيمن على أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمعتمدة من رئيس القطاع الدينى رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبد الفتاح على عبد الفتاح درويش وشهرته عبد الفتاح الطاروطى ، حيث قام بإمامة المصلين بمسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفًا بذلك تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

مصطفى مدبولى: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الصناعات التي يوجد إجماع بشأن ضرورة إحيائها، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بها لاستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة، كما نوه إلى أن هناك مشروعا ضخما تنفذه الدولة حالياً في هذا المجال فى مدينة المحلة الكبرى، بخلاف مدينة النسيج التي يتم تنفيذها.