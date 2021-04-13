شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أسرة من 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى زوجان وطفليهما، مصرعهم، اليوم، الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى يستقلونها وأخرى نقل، بالقُرب من كوبرى "الشباب" بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكى والأخرى نقل، بالقُرب من كوبرى "الشباب" بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان"، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، زوجين وطفليهما، والذين كانوا يستقلون السيارة الملاكى رقم 3652 "روي".

تسبب الحادث فى تهشم السيارة على من فيها، قبل الاستعانة بقوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، لاستخراج الجثث من داخل السيارة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ على قائد السيارة النقل التى تسببت فى الحادث تحت تصرف النيابة العامة.



