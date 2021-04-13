شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين تعلن انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

"المترو": تنظيم 1472 رحلة بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية أوقات الزحام

الصحة تحذر من التجمعات فى رمضان: ترفع فرص عدوى كورونا

"الصحة" تعلن مد العمل بمراكز صرف لقاح كورونا حتى 10 مساء

تفاصيل مقررات شهر أبريل استعدادا للامتحان المجمع من رابعة حتى 6 ابتدائى