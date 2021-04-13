شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين تعلن انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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