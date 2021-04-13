شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات: الأم رمزًا للعطاء والكفاح والتضحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأمهات المثاليات بالمحافظة والتي تضم «أم الشهيد والامهات الفائزات بمسابقة مديرية التضامن الاجتماعي، والامهات المثاليات للعاملين بالديوان العام للمحافظة والمجالس المحلية».

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة اليوم بحضور بهيرة عثمان مدير عام إدارة المرأة والطفولة والدكتورة منال ابوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وايمان عبدالظاهر ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، وسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وجه المحافظ خلال كلمته التحية والتقدير لكل أم، ضحت من أجل أبنائها، فصارت رمزًا للعطاء والكفاح، فالأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية، والصبر، على مر العصور. كما قدم التحية والاجلال لأمهات شهداء الوطن، اللاتي قدمن أغلي مالديهم، قدموا رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فداءا لعزة وكرامة الوطن.

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي منذ توليه مسؤولية هذا الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية.

وأكد محافظ المنيا أن الحفل والتكريم يعد اعترافاً وتعبيرا عن مدى الامتنان والتقدير والاحترام ورداً لبعض مما تقدمه الام المصرية من إخلاص وجهود وتضحيات.

وخلال الحفل دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح إحدى السيدات المكرمات، والتي وافتها المنية قبل الحفل بأيام قليلة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.