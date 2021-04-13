محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات: الأم رمزًا للعطاء والكفاح والتضحية

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات: الأم رمزًا للعطاء والكفاح والتضحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأمهات المثاليات بالمحافظة والتي تضم «أم الشهيد والامهات الفائزات بمسابقة مديرية التضامن الاجتماعي، والامهات المثاليات للعاملين بالديوان العام للمحافظة والمجالس المحلية».
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة اليوم بحضور بهيرة عثمان مدير عام إدارة المرأة والطفولة والدكتورة منال ابوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وايمان عبدالظاهر ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، وسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وجه المحافظ خلال كلمته التحية والتقدير لكل أم، ضحت من أجل أبنائها، فصارت رمزًا للعطاء والكفاح، فالأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية، والصبر، على مر العصور. كما قدم التحية والاجلال لأمهات شهداء الوطن، اللاتي قدمن أغلي مالديهم، قدموا رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فداءا لعزة وكرامة الوطن.
كما أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي منذ توليه مسؤولية هذا الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية.
وأكد محافظ المنيا أن الحفل والتكريم يعد اعترافاً وتعبيرا عن مدى الامتنان والتقدير والاحترام ورداً لبعض مما تقدمه الام المصرية من إخلاص وجهود وتضحيات.
وخلال الحفل دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح إحدى السيدات المكرمات، والتي وافتها المنية قبل الحفل بأيام قليلة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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