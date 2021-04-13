شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالإسماعيلية تشارك في ورشة عمل عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، شاركت وزارة القوي العاملة، بالاشتراك مع منظمة الهجرة الدولية، ومكتب المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية،

وأناب وزير القوي العاملة محمد سعفان، بافتتاح الورشة، وكيل مديرية القوي العاملة أحمد جابر، الذي وزع في ختام الورشة شهادات إتمامها.

وقد تناولت الورشة العديد من الموضوعات منها التعريف بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإطار القانوني لها، والاتفاقيات الدولية التي تجرم تلك الجريمة، ودور مفتشي العمل في التوعية والوقاية لمنع حدوث هذه الجريمة، في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في ورشة عمل بالإسماعيلية

مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في ورشة عمل بالإسماعيلية

مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في ورشة عمل بالإسماعيلية