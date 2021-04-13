شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: زيارة قيس سعيد لمصر تاريخية.. والسيسي مرحب به في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرحب به في تونس كضيف عزيز وكأخ لرئيس البلاد قيس سعيد، الذي وجه دعوة للرئيس السيسي بزيارة تونس، جاء ذلك في تصريحات لإذاعة شمس أف أم التونسية، لملحق بالدائرة الدبلوماسية في ديوان الرئاسة التونسية وليد الحجام، والذي وصف زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد بالتاريخية، وحملت العديد من الرسائل الهامة، منها مكافحة الإرهاب والتطرّف، كما شملت ملفات اقتصادية على غرار التبادل التجاري وإمكانية إحداث خط نقل بحري مباشر بين تونس ومصر.

كان الرئيس التونسي زار مصر 3 أيام من الجمعة الماضية وحتى الأحد.