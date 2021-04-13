شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة في «المواجهة» .. الفريق مهاب مميش يكشف أهم محطات حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، الليلة في برنامج المواجهة على شاشة «إكسترا نيوز»، الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، للحديث عن أهم محطات حياته، وما هي أهم التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها.

ويكشف مميش خلال اللقاء الذي يذاع الساعة 12 مساءا، لأول مرة كواليس وأسرار فترة الطفولة والنشأة داخل أسرة عسكرية، وإلى أي مدى أثرت في شخصيته، وسر تعلقه بالبحر في المراحل العمرية المختلفة، وما أهم ذكرياته عن سنوات الدراسة؛ وما قصة التحاقه بالكلية البحرية، كما يوضح الفريق مهاب مميش الشواهد والوقائع التي تؤكد دائما أن قناة السويس ممر ملاحي عالمي لا غني عنه.