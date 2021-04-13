شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه المناطق.. تعرف على أماكن التكدس المروري قبل الإفطار بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت حالة من التكدس المرورى في معظم الطرق والمحاور بشوارع القاهرة والجيزة وتباطأت الحركة في محاور أخرى في الذروة المسائية قبل الإفطار ومنها.
والشوارع هي:
شارع البحر الأعظم القادم وكوبرى عباس
شارع جامعة القاهرة حتى إشارة بين السرايات
شارع الهرم في الاتجاهين
شارع رمسيس بامتداده
شارع عبدالعزيز في العتبة
شارع أبوالفدا بالزمالك
شارع التحرير بالدقى
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954