شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه المناطق.. تعرف على أماكن التكدس المروري قبل الإفطار بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من التكدس المرورى في معظم الطرق والمحاور بشوارع القاهرة والجيزة وتباطأت الحركة في محاور أخرى في الذروة المسائية قبل الإفطار ومنها.

والشوارع هي:

شارع البحر الأعظم القادم وكوبرى عباس

شارع جامعة القاهرة حتى إشارة بين السرايات

شارع الهرم في الاتجاهين

شارع رمسيس بامتداده

شارع عبدالعزيز في العتبة

شارع أبوالفدا بالزمالك

شارع التحرير بالدقى