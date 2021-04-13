شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال سياحي على المقاصد الأثرية والرحلات النيلية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، اليوم، وصول عدد من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، يقارب عددهم 900 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات ما تسمي «برحلات اليوم الواحد»، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، والتي استمرت اليوم الثلاثاء في استقبال زائريها من اكثر من 12 جنسية مختلفة، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة والالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات اثناء زيارة المقاصد الاثرية بمعبدى الكرنك والاقصر، والاستمتاع بجمال نهر النيل والتوجه لمرسي البواخر لعمل رحلات نيلية باستخدام المراكب المتراصة على كورنيش النيل .

تدفقات سياحية فى الاقصر

تدفقات سياحية فى الاقصر

وتضمنت برامج الزيارة، زيارة معابد الاقصر والكرنك بالبر الشرقى، وزيارة معبدحتشبسوت، ووادى الملوك والملكات، ومدينة هابو وتمثالى ممنون بالبر الغربى، الملئ بعشرات المعابد ومئات المقابر الفرعونية للنبلاء والامراء والملوك، وسط استمتاع كامل من السياح بالشرح التفصيلي للحضارة المصرية القديمة .

تدفقات سياحية فى الاقصر

ومن جانبه قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الاقصر إن هده الفترة تشهد اقبالا ملحوظا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الاحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الاثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح، كما ان اقبال المصريين على زيارة مدينة الأقصر، ساهم في تحريك المياه وعودة الحياة للفنادق وتشغيل المحال التجارية والبازارات.