شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يدشن المخططات التفصيلية للمدن والقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء جمال نورالدين،محافظ كفر الشيخ مشروع تحديث المخططات التفصيلية لقرى ومدن المحافظة بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،والمهندسة فاطمة الشوادفي ،مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة،بحضور مهندسي وفني الإدارة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،إن المخططات الاستراتيجية لقرى المحافظة معتمدة عام 2006، 2007 بعدها قامت إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية عام 2008 وحتى تاريخه لم يتم إجراء تحديث كامل المخططات التفصيلية لقرى المحافظة لتتواءم مع المستجدات التي طرأت على هذه القرى، وايماناً بضرورة قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بدورها وتسهيلاً على المواطنين والصالح العام ،تم تطبيق مشروع تحديث المخططات التفصيلية للقرى والمدن على نموذجين من القرى وهي «قرية قراجة بمركز كفر الشيخ وقرية الرغامة – مركز الرياض» ونموذج لجزء من مدينة دسوق. وذلك عن طريق فرق العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بالتنسيق مع المسئولين بالوحدات المحلية المعنية للمراجعة الميدانية للوقوف على كافة المستجدات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من مشروع تحديث المخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة والتخفيف على المواطنين ورفع كفاءة العاملين بمنظومة التخطيط العمراني، ومراقبة الطلبات من خلال التسجيل بالمراكز التكنولوجية، وإعداد قواعد بيانات بهذه التعديلات ،وصولا لضبط وحوكمة منظومة العمران وتحقيق التنمية المستدامة.