شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة، معوقات انجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وذلك في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

حضر الاجتماع المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثل الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار المحافظ، أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

من جانبه، أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا اليوم بدء العمل في إحلال وتجديد التربة وتجديد الطرنشات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدا لأعمال الرصف والتي سيتم البدء فيها الشهر الجاري.