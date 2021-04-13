محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة، معوقات انجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وذلك في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.
حضر الاجتماع المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثل الشركة المنفذة لأعمال الرصف.
أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار المحافظ، أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.
من جانبه، أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا اليوم بدء العمل في إحلال وتجديد التربة وتجديد الطرنشات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدا لأعمال الرصف والتي سيتم البدء فيها الشهر الجاري.
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