شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يسلم أجهزة عرائس وإعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، احتفالية «أجرك سعادة» والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وضمن أنشطة المؤسسة لدعم التكافل الاجتماعي وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني وتقديم المساعدات الانسانية وتيسير الزواج للفتيات بالأسر الاكثر احتياجاً وتكريم واسعاد الاطفال الايتام.

جاء ذلك بحضور محمد عمر القائم بأعمال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وهدي على ممثل مؤسسة مصر الخير وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية المشاركة، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

سلم المحافظ خلال الاحتفالية 13 جهاز عروسة كامل والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – تلاجة -بوتاجاز بمشتملاته) بهدف رفع المعاناة عن كاهل الاسر الغير قادره والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج.

كما سلم محافظ المنيا عدد 9 حالات مستلزمات منزلية وعدد 12 أسرة إعانات شهرية، و30 شنطة هدايا للأطفال بمؤسسة البنين والبنات.

كما تم توزيع كراتين رمضان على الحضور من الأسر والأطفال والهدف لإدخال البهجة والسعادة على وجوه المستحقين بمراكز المحافظة.

وأشاد محافظ المنيا بجهود مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسة مصر الخير للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية.

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية، تحت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعي جاهدة لإحداث نقلة نوعية، وشاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية، بشتى أنواعها، حيث تشمل جميع نواحي حياة المواطن، بداية من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بخمسة مراكز بالمحافظة، لرفع قدرات البنية الأساسية لقري تلك المراكز، من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، ومروراً بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يهدف لترشيد استخدام الموارد المائية، وإحداث نقلة نوعية للمزارع المصري، بالإضافة إلى توفير وإتاحة مثل تلك المشاريع التنموية، للقضاء على البطالة.

كما ناشد المحافظ، الحضور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس «كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

من جانبه، أعرب محمد عمر القائم بأعمال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير عن خالص شكره لمحافظ المنيا لدعمه المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة، وتيسير وحل كافة المعوقات أمام عمل المؤسسة.