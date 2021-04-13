محافظ المنيا يسلم أجهزة عرائس وإعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يسلم أجهزة عرائس وإعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، احتفالية «أجرك سعادة» والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وضمن أنشطة المؤسسة لدعم التكافل الاجتماعي وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني وتقديم المساعدات الانسانية وتيسير الزواج للفتيات بالأسر الاكثر احتياجاً وتكريم واسعاد الاطفال الايتام.
جاء ذلك بحضور محمد عمر القائم بأعمال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وهدي على ممثل مؤسسة مصر الخير وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية المشاركة، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
سلم المحافظ خلال الاحتفالية 13 جهاز عروسة كامل والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – تلاجة -بوتاجاز بمشتملاته) بهدف رفع المعاناة عن كاهل الاسر الغير قادره والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج.
كما سلم محافظ المنيا عدد 9 حالات مستلزمات منزلية وعدد 12 أسرة إعانات شهرية، و30 شنطة هدايا للأطفال بمؤسسة البنين والبنات.
كما تم توزيع كراتين رمضان على الحضور من الأسر والأطفال والهدف لإدخال البهجة والسعادة على وجوه المستحقين بمراكز المحافظة.
وأشاد محافظ المنيا بجهود مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسة مصر الخير للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية.
وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية، تحت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعي جاهدة لإحداث نقلة نوعية، وشاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية، بشتى أنواعها، حيث تشمل جميع نواحي حياة المواطن، بداية من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بخمسة مراكز بالمحافظة، لرفع قدرات البنية الأساسية لقري تلك المراكز، من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، ومروراً بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يهدف لترشيد استخدام الموارد المائية، وإحداث نقلة نوعية للمزارع المصري، بالإضافة إلى توفير وإتاحة مثل تلك المشاريع التنموية، للقضاء على البطالة.
كما ناشد المحافظ، الحضور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس «كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
من جانبه، أعرب محمد عمر القائم بأعمال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير عن خالص شكره لمحافظ المنيا لدعمه المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة، وتيسير وحل كافة المعوقات أمام عمل المؤسسة.
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