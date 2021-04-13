شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس اجتماع صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، لبحث ومناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي والاستثماري والأولى بالرعاية، وذلك بحضور المهندسة لبني عبدالعزيز نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد؛ واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ،والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الإسكان، والمهندسة عبير عبدالقادر مديرة إدارة صندوق الإسكان، وهاني السيد مدير الشؤون القانونية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام

استعرضت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، عدد من الموضوعات، ومنها عرض مذكرة بشأن المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية أولي بالرعاية ويرغبون في استبدالها بالدور الأرضي أو الأول علوي، نظرا لظروفهم الصحية، ليوافق المحافظ بعد التأكد من صحة التقارير الطبية المقدمة منهم والخاصة بحالتهم الصحية والتي تستدعي استبدال الوحدات السكنية.

كما تم عرض مذكرة بشأن الوحدات الشاغرة وتم استلامها «إسكان اقتصادي، منخفض التكاليف» وفي حيازة رئاسة المركز، ليوجه محافظ الشرقية بتشكيل لجنه بكل مركز ومدينة تضم عضو من إدارة صندوق الإسكان لمعاينة تلك الوحدات السكنية على الطبيعة، واعداد تقرير مبين به القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، طبقا للموقع والمساحة كسكن بديل للأسر الأولي بالرعاية والحالات الملحة وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وكذلك عرض مذكرة بشأن تسكين الوحدات السكنية الاولي بالرعاية الشاغرة برئاسة مراكز «بلبيس، الحسينية، أبوكبير»، والتي تم اخلاؤها والتنازل عنها وأصبحت بحيازة رئاسة المركز، ليوجه المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بتخصيص تلك الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين طبقا، للقانون، وتوزيع الأدوار حسب الحالة الصحية لكل منهم مع تكليف رئاسة المركز بتحرير عقود إيجاريه مخفضة للمستحقين طبقا للقانون وحفاظا على المال العام .

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، على عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين بخصوص استبدال الوحدات السكنية الأولي بالرعاية المخصصة لهم بمركز منيا القمح إلى العاشر من رمضان، للحفاظ على استقرارهم الأسري والمجتمعي.