شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا بـ10 محافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمها، وإعادة تأهيلهما بإجمالى (37) مسجدًا، وذلك يوم الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن المساجد المقرر افتتاحها ستكون على النحو التالى:

أولًا : مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف مطروح

1. الرحمن طنصار – سيوة

2. النور – سيوة-

3. عمر بن الخطاب- زاوية المورد ك 32 شرق

4. التوحيد – الجراولة شرق مطروح

5. عمرو بن العاص - الحمام

مديرية أوقاف الشرقية

6. ذو النورين – بكراك – أولاد صقر

7. محمد دياب – البحاروة- أولاد صقر

8. السعد خليل موسى – الشوبك الزقازيق

9. أبو عمرو – م صدقى – أبو كبير

10. السيد عبد الحميد – جزيرة أبو عمر - و أبو كبير

11. الكبير – عزبة المتنى- أبو كبير

12.الحاج عطية طرطور – الزقازيق

13. التعاون – بنى صريد – فاقوس

14. الرحمة – ع الكبري- بنى منصور أولاد صقر

15. السلام كفر النمر – الزقازيق

16. الرحمة المهداة – مينا القمح

17. الأربعين – البلانون – شبرا النخلة

18. حيفا 8 الحمراء صان الحجر

19. أبو حمد – م. الزقازيق

مديرية أوقاف الفيوم

20. مسجد السيد عبد العال – م الشواشنة

21. مسجد محمد فضل الله – غرق قبلي

22. مسجد الرحمة – م بنى عتمان – الجمارك - سنورس

23. مسجد الصحابة – قصر الباسل – إطسا شرق

مديرية أوقاف دمياط

24. مسجد المدينة المنورة – شاطيء النخيل برأس البر - دمياط

مديرية أوقاف القليوبية

25. الواحد الأحد – الحى التاسع – العبور

مديرية أوقاف كفر الشيخ

26. المرسي- المثلث - الرياض

مديرية أوقاف أسيوط

27. السلام – بويط ساحل – ساحل سليم

28. آل بخيت – ساحل سليم – ساحل سليم

29. حمزه – عرب الأوطاف – الفتح البحري

30. الرحمة- جزيرة بهيج- ابنوب

31. آل صياد – المعلمين- جنوب المدينة

32. الشرطة – الغنايم -

33. الرحمة المهداة- النخيلة- أبو تيج

34. الخضري- عزبة الخضري- ابنوب

مديرية أوقاف جنوب سيناء

35. حمزه بن عبد المطلب بمدينة رأس سدر

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف القليوبية

36. عبد الحليم هاشم – شبلنجة - بنها

مديرية أوقاف دمياط

37. مسجد البحر – كفر سليمان – كفر سعد