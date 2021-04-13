شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يفتتح معرض أهلاً رمضان ببسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في توفير كافة السلع الغذائية للمواطن بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم من خلال افتتاح معرض بكل مركز ومدينة وحي، جاء ذلك خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة بسيون والمقام بشارع ٢٣ يوليو، ويضم عدد ١١ باكية وذلك بمشاركة شركات ومصانع الأغذية بمركز بسيون،

وتفقد الدكتور رحمي المنتجات المعروضة والتي تنوعت ما بين ياميش رمضان، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع، مشيداً بجودة المنتجات المقدمة وتنوع أسعارها لتتناسب مع جميع فئات المجتمع.

يذكر أن محافظ الغربية قام بافتتاح معرض أهلاً رمضان بطنطا وزفتى وجاري افتتاح باقي المعارض بجميع المراكز والمدن والأحياء.