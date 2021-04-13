شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعتمد 6 مخططات تفصيلية لمدينة العدوة، ومنطقتين و3 قرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخططات التفصيلية لكل من مدينة العدوة، وكذلك قري، «تلة بمركز المنيا، ودلجا وزعبرة بمركز ديرمواس»، بالإضافة إلى المخطط التفصيلي لمنطقتي، «جنوب الأطباء، وماقوسة» بمدينة المنيا، وذلك عقب إجراء بعض التعديلات عليه، تمهيدا لإنهاء الإجراءات والنشر في الجريدة الرسمية، جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيلا لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح.
وشدد المحافظ، على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.
من جانبها أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 8 مدن على مستوى المحافظة، وجارى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس، وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، وجارى انهاء المخطط التفصيلي لمدينة مطاي
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