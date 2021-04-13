شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعتمد 6 مخططات تفصيلية لمدينة العدوة، ومنطقتين و3 قرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخططات التفصيلية لكل من مدينة العدوة، وكذلك قري، «تلة بمركز المنيا، ودلجا وزعبرة بمركز ديرمواس»، بالإضافة إلى المخطط التفصيلي لمنطقتي، «جنوب الأطباء، وماقوسة» بمدينة المنيا، وذلك عقب إجراء بعض التعديلات عليه، تمهيدا لإنهاء الإجراءات والنشر في الجريدة الرسمية، جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيلا لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح.

وشدد المحافظ، على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبها أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 8 مدن على مستوى المحافظة، وجارى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس، وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، وجارى انهاء المخطط التفصيلي لمدينة مطاي