شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة إبشواي تمهيد وتسوية طرق طبهار وأبو دنقاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى بالفيوم، برفع ناتج الهدم والمخلفات الصلبة من طريق السنجأ النزلة وفرد طبقة رمال نظيفة وسن بالمناطق المنخفضة بالطريق .كما امر بسرعة إصلاح محول الكهرباء وإعادة إنارة طريق السنجأ وشارع الشيخة فاطمة والانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي .مشيرا إلى ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي نفذت حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع ٢٨٠ طن قمامة ومخلفات.

وقال مراد مسعود رئيس المركز أن حملة النظافة استهدفت شارع الجمهورية والمقابر وكوبري أبوجنشو وشارع التل وبورسعيد ومنطقة الزواتين وصفية الشيخ والشونة بمدينة ابشواي، وكذلك منطقة الفاروقة والسبيل ومدرسة الزراعة وطريق عبود وطرق ابشواي ابوكساه السياحي والزراعي بالوحدة المحلية بابوكساه

بالإضافة إلى منطقة الموردة والكشايكة والفنية والبساتين والسويقة بالوحدة المحلية بالعجميين، وطريق ابشواي الفيوم السياحي وشارع المدارس وشارع الوحدة ووسط البلد بالوحدة المحلية بسنرو القبلية.

وطلب رئيس المدينة من المواطنين الإلتزام بالحاويات وصناديق القمامة وعدم إلقاء القمامة والمخلفات خارجها للحفاظ على الشوارع نظيفة وحفاظاً على الشكل العام وقال رئيس المركز انه قام بارسال معدات الوحدة ( جليدر مجلس المدينة ) لتمهيد وتسوية طرق الوحدة المحلية بطبهار وأبودنقاش والقرى التابعة فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار بالوحدة المحلية بالنصارية وقص الفروع المتشابكة والتي تعوق الرؤية وتمثل تهديدا على أسلاك الكهرباء ورفع ناتج القص والتهذيب وكذلك رش الطرق الترابية بدائرة الوحدة .بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية لكشافات وأسلاك وأعمدة الإنارة العامة بالوحدة المحلية بطبهار وقرية أبودنقاش.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية