شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطيني يسقط ديون ١١٥ مزارعا بقيمة ٤ مليون شيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء فلسطينيون علي صفحات التواصل الاجتماعي قيام رجل الأعمال الفلسطيني محمد نوفل ضهير، ابو فادي، بإسقاط ديون لعدد من المزارعين الفلسطينيين، يبلغ ١١٥ مزارعا، بقيمة أربعة ملايين وخمسة عشر ألف وثلاثمائة والف وثلاثة شيكل.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني، علي صفحته على الفيسبوك، في ظل استقبال شهر رمضان المبارك يزيدني عزا وكرامه وشرف وقربا من الله ان أعلن باني عفوت عن مجموعة من المزارعين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم المتراكمة لصالحي بسبب الحصار علي غزة.

وطالب رجل الأعمال المزارعين باستلام ورقة المخالصة يوم الخميس القادم الثالث من رمضان.

ويعد الشيكل العملة المتداولة في إسرائيل، وهو ما يوازي ٤.٧٥ جنيه مصري.