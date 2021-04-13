شكرا لقرائتكم خبر عن «سقيا الماء» توزع 5 ألاف كرتونة على الأسر الغير قادرة والعمالة غير المنتظمة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مؤسسة «سقيا الماء» 5 آلاف كرتونة على الأسر الغير قادرة، والعمالة الغير منتظمة في محافظة الأقصر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتم التوزيع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، وبالتعاون مع جمعية كنوز الخير، وعدد من الجمعيات والمؤسسات في مراكز إسنا والطود وأرمنت والزينية والقرنة.

وقال مصطفي ريحان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الماء، إن المؤسسة وإيمانا منها بضرورة المشاركة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء في محافظة الأقصر وزعت 5 آلاف كرتونة مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف ريحان أن «كرتونة رمضان هذا العام تزن 12 كيلو جرام، وبها سلع غذائية متنوعة وبجودة عالية لأن المؤسسة تهتم بالكيف وليس الكم وبجودة السلع المقدمة للأسر الغير قادرة، مؤكدا على أن المؤسسة وزعت وستوزع ألاف الكراتين في شهر رمضان في معظم محافظات الجمهورية لمساعدة الأسر الغير قادرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر.

من جانبها أكدت صابرين محمود رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز الخير، أن هناك تعاون بين الجمعية ومؤسسة سقيا الماء، من خلال إنشاء مطبخ رمضان الذي بدء عمله اليوم، ويستهدف تجهيز 500 وجبة يومية لإفطار الصائمين.