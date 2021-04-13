شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال والصليب» و«المجسمات الرمضانية» تستقبل مواطني المنيا في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثاني على التوالي، حرص القائمون على مطرانية المنيا لأقباط الأرثوذكس، وبالتحديد كنيسة الأمير تادرس الشطبي، على إضفاء أجواء بهجة بمناسبة بدء شهر رمضان. وحولت أيادي عدد من شباب الأقباط، بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، أحد أشهر الميادين بوسط المدينة وأكثرها حيوية، إلى مجسمات رمضانية مضيئة، تستقبل مئات المواطنين والأطفال لالتقاط الصور التذكارية.

ميدان «صيدناوي» الذي يقع في مواجهة كنيسة من أكبر كنائس المنيا، وهى كنيسة الأمير تادرس الشطبى، التي تم تجديدها وافتتاحها قبل 3 أعوام عقب تدميرها على أيدى الجماعات الإرهابية في أغسطس 2013، وتحول في الأيام الأخيرة إلى ميدان المحبة حيث يلتقط فيه المسلمون والأقباط الصور التذكارية، كما أنه أصبح أيقونة للميادين الموجودة بمدينة المنيا، عقب تطويره بشكل شامل ليطلق عليه الجميع اسم «ميدان المحبة» يتوافد عليه الصغار والكبار للاستمتاع بمنظره الفريد من نوعه.

وقال الانبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، إن هذا النصب تم بالاتفاق مع مجلس مدينة المنيا، مشاركة منا لأخوتنا المسلمين في شهر رمضان، والذي نحتفل به في ظل ظروف استثنائية في ظل وباء كورونا.

وتابع أسقف عام المنيا، كنا قد فعلنا شيئا مماثلا في رأس السنة لاستقبال الأعوام العامين 2020 و2021، بعمل مجسم ضخم لشجرة «الكريسماس»، وهو مالاقى رد فعل إيجابي من المسيحيين والمسلمين.

وأضاف الأنبا مكاريوس، طالبنا أن نكرر ذلك في بعض الميادين العامة في المدينة، ونتمنى أن نحصل على تصريح بذلك، ولن نتردد في عمله، بالاشتراك مع أخوتنا المسلمين، لنؤكد على أننا نسيج واحد يتشارك في كافة المناسبات.