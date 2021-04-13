شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الطواقم الطبية بمستشفيات قنا الجامعية بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت حملة تطعيم الطاقم الطبي بمستشفيات قنا الجامعية بلقاح فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، والدكتور محمد يوسف، أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

صرح بذلك الدكتورة أسماء نفادي، مدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات قنا الجامعية، كما أضافت أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الطاقم الطبي بالمستشفيات الجامعية مجاناً وذلك في إطار الخطة التي أعدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والتي تقوم على توفير الأمصال في إطار خطة زمنية محددة لذلك.

تطعيم الاطقم الطبية بمستشفيات قنا الجامعية

تطعيم الاطقم الطبية بمستشفيات قنا الجامعية