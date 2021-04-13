شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المنيا يتفقد مساجد في أول أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، مساجد في أول أيام شهر رمضان المبارك، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، والمتعلقة بارتداء الكمامات، واصطحاب السجاد، والتباعد، والتعقيم، وتنفيذ خطة الوزارة خلال الشهر الكريم.

شملت الجولة مساجد إدارة أوقاف مدينة المنيا الجديدة، ومسجد شاهين بمدينة المنيا، حيث التقي بعض المصليين، والقيادات الشعبية، والتنفيذية- الذين أشادوا بالدور الذي تقوم به مديرية أوقاف بالمحافظة، وإقامة الشعائر بطريقة آمنه بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الالتزام بالوقت المحدد.

كما قام فريق من قيادات إدارة الدعوة بالمديرية برئاسة الشيخ حسانين عبدالحكم، مدير الدعوة، بوضع خطة لمتابعة المساجد الكبرى بمدينة المنيا ومختلف الإدارات الفرع، للتأكيد على الالتزام بتعليمات الوزارة وحث الجمهور على تباعها، محذرين من غلق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية.

مدير اوقاف المنيا يتفقد المساجد

مدير اوقاف المنيا يتفقد المساجد