شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بقرية عرب العيايده، بحضور محمد عبدالسلام، رئيس الوحدة، والقسم الهندسى بالوحدة بإشراف رأفت كامل وشاكر خضر وعبدالرحمن العقبى وجمال نجدى مسؤل الجمعية الزراعية بعرب العيايده.

قال العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، إن الحملة أسفرت عن إزالة ثمانية حالات بمساحة كلية 4 قراريط و18 سهمًا، وتم عمل محضر إزالة للحالات وعرضها على النيابة العامة، بناءً على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بشأن ضرورة تطبيق القانون والتعامل بحزم مع التعديات على أملاك الدولة.

وفى السياق نفسه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التي يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية.

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية فى الخانكة

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية فى الخانكة

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية فى الخانكة

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية فى الخانكة