شكرا لقرائتكم خبر عن «موائد الرحمن» تساع من الحبايب ألف.. عودة الحياة على الطرق السريعة جنوب الصعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت من جديد موائد الرحمن، تتراص فيها الطاولات والمقاعد، في عدة مناطق بمحافظات الصعيد، وخاصة الطرق الرابطة ببن الاقصر ومحافظتى قنا وأسوان، على الطرق السريعة، انتظارا لآذان المغرب لدعوة الصائمين للافطار عليها من المواطنين المتأخرين للعودة لمنازلهم.

موائد الرحمن تصوير رضوان ابو المجد

وعلى الطرق الرابطة بين الأقصر وأسوان، بدأ عدد من الأهالى فرش مائدة الرحمن، في مشهد ينتظره العابرين بعدما غاب عن المشهد العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

موائد الرحمن تصوير رضوان ابو المجد

وقال الشيخ كاكا الحسينى، واحد من أشهر أصحاب موائد الرحمن على طرق الصعيد، إن موائد الرحمن، تعتبر من أشهر طقوس شهر رمضان الكريم، فهو يميز أصحاب القلوب الرحيمة، ففى الموائد نرى المعنى والإحساس واحد، لكنها تختلف في شكلها ومحتوى الطعام.

موائد الرحمن تصوير رضوان ابو المجد

وأضاف أنها عادة رمضانية، عادت من جديد وسط إجراءات احترازية من وجود المطهرات، والتباعد الاجتماعى بين المقاعد لتكون بينها مسافات بينية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنها نوع من المشاركة المجتمعية التي تساهم في إسعاد الفقراء وعابرى السبيل، بجانب أنها تساعد في زيادة أواصر المحبة بين الأهالى.

موائد الرحمن تصوير رضوان ابو المجد

موائد الرحمن تصوير رضوان ابو المجد