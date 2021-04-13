شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يناقش خطة رصف الطرق المحلية بمركزي قويسنا وتلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ خطة رصف الطرق بمراكز ومدن المحافظة وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري للعام الحالي 2020/2021 والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يتم التعامل مع الشركات الغير جادة في التنفيذ لضعف معدلات الأداء وذلك عقب نهاية العام المالي الحالي وإسناد الأعمال لشركات أخرى جادة في العمل بهدف تحقيق الصالح العام وحتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.

وتضمن الاجتماع مناقشة معوقات أعمال رصف عدد من الطرق بمركز قويسنا، ومنها رصف طريق مدخل عرب الرمل بطول1كم ومدخل أجهور الرمل بطول 1 كم، وإعادة رصف شارع عبدالمحسن الصباحى وشارع الجلاء وشارع الجيش من صيدناوى وحتى المحكمة، وإعادة رصف شارع مجلس المدينة بطول 200متر بمركز قويسنا، كما تم مناقشة معوقات الرصف بمركز تلا ومنها رصف شارع بداية من البوستة القديمة وحتى صيدلية الجبالى بطريق ميدان عصمت ورصف شارع عمارة والشارع بداية من المطافى وحتى مدرسة الشروق، وشارع بداية من المعهد الدينى وحتى المحكمة وكذا الشارع بداية من مركز الشرطة وحتى مدرسة أجيال بطريق كفر الشيخ سليم وشارع جامع النور الموازى لشارع هندسة الرى وكذا شارع هندسة الري بتلا ورصف شارع اللمعى، بالإضافة إلى شارع الأمين من شارع صبرى أبوعلم بعرض 7 متر وبطول 500 متر بحي غرب شبين الكوم.

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية لكل أعمال الرصف والتشديد على الشركات المنفذة لرصف الطرق بقويسنا وتلا بسرعة الانتهاء من الأعمال وذلك قبل نهاية شهر رمضان الحالي.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.