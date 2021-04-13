شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث تنشيط السياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير التشيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مع سفير التشيكي في مصر يان فوليك، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والتشيك، وذلك من خلال التواصل الثقافي والسياحي بين مدينتي الغردقة والعاصمة التشيكية

ورحب محافظ البحر الأحمر بالسفير التشيكي والوفد المرافق له خلا زيارته الغردقة، معربًا عن سعادته بتواجده بعروس البحر الأحمر، متمنيًا له إقامة ممتعة بالمدينة الساحلية.

واستعرض المحافظ الإمكانات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التي تعتمد عليها المحافظة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحري والجوى، والتي أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوي العالمي.

من جانبه، أبدى السفير التشيكي عن سعادته بزيارة مدينة الغردقة، موجها الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد في البحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لزيادة أعداد السائحين التشيك بالمحافظة الساحلية، ووجه السفير التشيكي في مصر، الدعوة لمحافظ البحر الأحمر لزيارة التشيك.