شكرا لقرائتكم خبر عن «قريتنا أجمل بأهلها».. مبادرة شباب «كفر الحصة» في بنها لنظافة القرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد من شباب قرية كفر الحصة مركز بنها مبادرة بعنوان «قريتنا أجمل بأهلها» لتنظيف منطقة مقابر ومدافن القرية من القمامة ورواكد الأخشاب والأشجار والمخلفات من الطرقات وفوق اسطح المدافن، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة بها وتطوير الشارع الرئيسي المؤدي إليها بالجهود الذاتية.

قال حسين محمد حسين، مدير مدرسة الشهيد أبوبكر مصيلحي الابتدائية بالقرية إن المبادرة تطوعية أطلقها شباب القرية وتم طرح فكرتها بين معظم الشباب ولاقت ترحيبا كبيرًا وتمت الاستجابة وتقسيم الشباب في مجموعات لتنظيف المقابر وشملت الحملة تطهير وتنظيف المقابر من المخلفات وأوراق الأشجار وتركيب وإنارة الأعمدة بها

وأكد الأهالي أن الفكرة جاءت من الشباب وتم دعمها من كبار القرية والذين تسابقوا للمساهمة في هذا العمل للخروج بصورة مشرفة كما دشن شباب القرية جروبا فيما بينهم على موقع التواصل الاجتماعى لوضع المقترحات والحلول لاى مشكلة تحدث بالقرية

وأضاف الحاج ماجد عبدالعزيز عمدة القرية أن ما يظهر الأن لجميع أهلنا بقرية كفر الحصة ما هو إلا باكورة تكاتف الجميع وما نقوم به من أعمال ومبادرات مجتمعية لم يكن وليد الصدفة ولكنه نتيجة جهد والجميع يبذل جهدا كبيرا لتحقيقها واخراجها بالشكل اللائق ونتمنى أن يكون المشروع القادم هو تغطية رصف ترعة بطول 500 متر مدخل القرية من الناحية البحرية وان يتكاتف معنا المسئولين المعنيين لانجازه

وثمَّن عماد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية بسندنهور والتابع لها القرية دور الشباب في المشاركات المجتمعية لما لها من دور كبير في رفع روح الولاء والانتماء والحفاظ على العمل وأن كل معدات الوحدة المحلية جاهزة في أي وقت للمساهمة في المبادرات المجتمعية وفقا لتوجيهات المجافظ عبدالحميد الهجان لتوفير كل أوجه الدعم لتلك المبادرات.

مبادرة شباب كفر الحصة في بنها لنظافة القرية

مبادرة شباب كفر الحصة في بنها لنظافة القرية

مبادرة شباب كفر الحصة في بنها لنظافة القرية